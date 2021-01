Rivoli, schiaffi e strattoni ai bimbi dell’asilo: indagate due maestre

Maestre violente, in due indagate per maltrattamenti. E’ successo a Rivoli, nel Torinese, e i fatti risalgono al mese di marzo del 2019, quando ai carabinieri erano giunte alcune segnalazioni da parte di genitori dei piccoli alunni di una scuola materna, preoccupati per i presunti maltrattamenti subiti dai loro figli.

Le immediate indagini dei militari dell’Arma hanno consentito di documentare alcuni episodi nei quali le due indagate hanno aggredito verbalmente, strattonato e in un caso anche schiaffeggiato dei bambini, tutti età compresa tra i 3 e i 5 anni.