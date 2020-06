Dramma nella mattinata a Rivoli. Un motociclista è morto in seguito ad uno scontro con un auto in via Einaudi.

Sul posto i carabinieri ed i sanitari del 118, che hanno portato la vittima in ospedale. L’uomo è poi deceduto in seguito alle ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione il centauro avrebbe sterzato improvvisamente per evitare un’auto che stava facendo manovra, ma nel fare ciò ha trovato una seconda vettura, non riuscendo ad evitare l’impatto.