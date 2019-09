Rivolta nel Cpr di Torino, ferito alla mano un poliziotto: tre arresti

Rivolta nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino, già teatro nell’ultima settimana di varie proteste e agitazioni. Secondo quanto riferito da fonti del Viminale, la scorsa notte nel corso dei disordini un poliziotto è stato ferito alla mano.

La prognosi per l’agente rimasto coinvolto negli scontri è di trenta giorni. Un cittadino marocchino, con precedenti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato dalle forze dell’ordine insieme ad altri due ospiti della struttura, un altro marocchino e un tunisino accusati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

“Per un po’ non voglio sentire parlare di comprensione, integrazione e accoglienza. Trenta giorni di prognosi – è il messaggio sui social dell’agente ferito – una bella frattura scomposta di due falangi con prospettazione di intervento chirurgico, due monconi malamente appesi che improvvisamente vanno in direzione opposta a quella che il tuo cervello vorrebbe fare”.

Sull’episodio è intervenuto il ministro dell’interno ancora in carica, Matteo Salvini: ”Un ispettore di polizia è stato ferito nel Cpr di Torino durante una rivolta con tanto di sassaiola: un marocchino con precedenti per resistenza e violenza a pubblico ufficiale gli ha rotto due falangi. Trenta giorni di prognosi. L’immigrato è finito subito in carcere. È successo la scorsa notte e sono in corso ulteriori accertamenti. Solidarietà al poliziotto e a tutte le forze dell’ordine. Sono orgoglioso di aver inasprito le pene per chi attacca le donne e gli uomini in divisa e per aver fermato l’immigrazione clandestina”.