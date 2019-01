Avere una casa pulita è il desiderio di ogni casalinga o donna che lavori. Pavimenti lucidi, vetri immacolati, mobili senza un briciolo di polvere. Che passione! Con la vita di tutti i giorni, però, sono sempre di più le famiglie che si affidano al supporto delle colf. Ma, da oggi, le cose si possono fare anche in grande dato che la RM Servizi di via Duino 173A a Mirafori Sud, si è da poco lanciata nella pulizia ad ore degli appartamenti. La grande impresa che da anni si occupa con professionalità di uffici, palestre, centri sportivi e grandi negozi, ha deciso di prestare i propri servizi anche per aree più piccole come, appunto, le case dei privati. E i vantaggi per chi decide di approfittarne non sono pochi.

«I miei dipendenti – spiega il titolareMichele Mastricci – sono tutti assunti, di conseguenza chi usufruisce della nostra prestazione avrà regolare fattura e soprattutto non si dovrà preoccupare di mettere a posto la persona che entra in casa. Inoltre, posso usare molti macchinari in grado di pulire lo sporco impossibile».

Il personale di RM Servizi è composto da 12 ragazze e da 4 giardinieri perché proprio «il giardinaggio rappresenta il nostro fiore all’occhiello. Possiamo raggiungere qualsiasi luogo nel torinese e siamo reperibili 24 ore su 24».

I prodotti sono tutti anallergici e i detersivi industriali e non.

Indirizzo: via Duino 173A, Torino

Telefono: 011.19944013, 391.3609235 (reperibilità continua)