RM SERVIZI – Pulizia senza confini per ogni tipo di spazio.

Non ci sono limiti alla pulizia quando si tratta della RM Servizi di Torino. Condomini, uffici, palestre, negozi, appartamenti, ville, qualsiasi tipo di struttura senza limite di ampiezza può essere tirata a lucido dallo staff della RM, una garanzia per chi la prova, una certezza per chi già la conosce. Gli interventi di pulizia possono essere effettuati una tantum, quando le condizioni di pulizia richiedono particolari interventi, oppure possono essere periodici (quotidiani, settimanali o mensili) in modo da tenere sempre il livello di pulizia sotto controllo. E il risultato è assicurato, in fondo si tratta di personale qualificato e serio.

«Il mio personale – spiega il titolare Michele Mastricci – è tutto assunto, di conseguenza chi usufruisce della nostra prestazione avrà regolare fattura e soprattutto, per quanto riguarda la pulizia a ore negli appartamenti privati, non si dovrà preoccupare di mettere a posto la persona che entra in casa». Il personale di RM Servizi è composto da 12 ragazze e da 4 giardinieri perché proprio «il giardinaggio rappresenta il nostro fiore all’occhiello. Possiamo raggiungere qualsiasi luogo nel torinese e siamo reperibili 24 ore su 24».

A supportare il lavoro della RM, macchinari di ultima generazione, così come i prodotti tutti anallergici ed ecologici, anche quelli industriali.

RM Servizi Torino, numero di telefono fisso 011.19944013, cellulare 391.3609235 (reperibilità continua).