Roberto Bolle e Vasco Rossi. «Danza con me sarà speciale»

Roberto Bolle e Vasco Rossi, o Vasco Rossi e Roberto Bolle? Comunque si pronunci il nome della fatidica coppia, l’esilarante risultato della commistione di “generi” non cambia: “Danza con me” 2020 sarà una bomba. A dare man forte a una trasmissione comunque già entrata nella storia di Viale Mazzini in quanto a audience e gradimento sarà, infatti, la rock star di Zocca scelta dall’etoile piemontese come fiore all’occhiello della quarta edizione di “Danza con me”, in programma come di consueto il 1 gennaio in prime time su Raiuno. Un appuntamento atteso, lo stesso Bolle lo ha più volte sottolineato ieri durante la presentazione ufficiale, parlando per un’ora e mezza spinto da entusiasmo e positività. «Per me significa ripartire – ha detto – sono stati mesi durissimi, la danza si è fermata, anche io, a parte il “Bolero” alla Scala di Milano, mi sono dovuto fermare. Mai come in un momento come questo siamo stati convinti dell’importanza di esserci. In un periodo terribile in cui lo spettacolo, l’arte e il mondo sono paralizzati tenuti in ostaggio dalla paura, mi piace pensare a “Danza con me» come ad una trincea di resistenza, dove custodire e difendere l’arte e la bellezza, nell’attesa di poter tornare a riprenderci i nostri spazi».

