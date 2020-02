ROBERTO CRESPI A CASA SANREMO, UN TALENTO TUTTO DA SCOPRIRE

Sanremo è una vetrina importante per molti che amano la musica e quindi anche Roberto Crespi non poteva mancare. Il noto cantautore torinese sarà infatti presente la prossima settimana, il 6 febbraio, sul palco del PalaFiori per presentare al pubblico il suo ultimo successo, ‘Libero dal tuo amore’, disponibile in tutti gli store digitali (https://www.youtube.com/watch?v=Azmc8XkeC5g). Ma questa è solo una delle mille sfaccettature di Roberto, autore e interprete di oltre 200 canzoni ascoltabili anche su Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCGySJY6_aiMM-rz8aaeOuQg) con il progetto ‘La Nuova Era’.

Seguito del produttore Massimo Curzio, Crespi rinverdisce i fasti della canzone d’autore che ha fatto grande l’Italia negli anni ’70/’80/’90 e ha un mondo tutto da scoprire. «Traggo ispirazione dalla vita di tutti i giorni per mettere in musica messaggi importanti legati anche a temi forti, come il rispetto delle donne, l’immigrazione, la voglia di non mollare mai. E chi ascolta le mie canzoni me lo riconosce.

