ROBERTO CRESPI, UNA VOCE CHE EMOZIONA E COINVOLGE

La missione di Roberto Crespi nel mondo della musica è una sola, ma fondamentale: riportare in auge le belle canzoni degli anni ’70/’80/’90, quelle che ancora erano in grado di lanciare messaggi ed emozionare. Dalla sua, un bagaglio di oltre 200 canzoni scritte e musicate, alcune delle quali sono ascoltabili su Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCGySJY6_aiMM-rz8aaeOuQg) con il progetto ‘La Nuova Era’.

Roberto, che è prodotto da Top Record, è molto conosciuto e apprezzato anche fuori dal Piemonte: «Di recente ho partecipato alla finale di New Generation Music sull’emittente Italia Mia di Napoli, vincendo il “Premio della Giuria Critica come migliore interprete e autore di testi e musica”. I miei brani sono stati trasmessi su Radio Jukebox nazionale e su Radio Torino». Canzoni come ‘Voi per noi’, un messaggio forte contro gli uomini che praticano violenza, ‘Come il pane, come il sole’ che insegna a non scoraggiarsi mai. O l’ultimo successo, ‘Libero dal tuo amore’, disponibile in tutti gli store digitali (https://www.youtube.com/watch?v=Azmc8XkeC5g):«La relazione è uno scambio, si prende e si dà».

Contatti: 340.8206751.