Robot “Da Vinci” in azione alle Molinette: asportata prostata a paziente con doppio trapianto di reni

La Città della Salute di Torino si conferma all’avanguardia nella chirurgia robotica. Grazie alla gestione interdisciplinare dei pazienti, le mani snodabili e ultraprecise del Robot “Da Vinci” hanno eseguito una prostatectomia per tumore alla prostata su un paziente di 74 anni con rischi di sanguinamento, per problemi cardiologici, e portatore di doppio trapianto renale. L’intervento, reso difficoltoso dall’alterazione della normale anatomia e dalla mancanza di spazio per l’ingombro dei reni trapiantati, è perfettamente riuscito.

UN INTERVENTO ECCEZIONALE

“Sono pochi i casi fino ad oggi di questa tipologia di intervento in tutto il mondo e mai nessuno, prima d’ora, è stato riportato in presenza di un doppio trapianto renale”, spiega la Città della Salute di Torino. L’eccezionale intervento è stato eseguito da Paolo Gontero, direttore dell’Urologia universitaria delle Molinette, coadiuvato da Marco Allasia. Fondamentale la collaborazione con la Chirurgia vascolare di Maurizio Merlo e con la Nefrologia diretta da Luigi Biancone. Il paziente sta terminando la sua degenza presso la Nefrologia.