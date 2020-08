Rocambolesco incidente sulla Tangenziale sud di Torino: quattro auto coinvolte. Una ha preso fuoco, un’altra si è ribaltata [FOTO]

Quattro i feriti: sono stati soccorsi e trasportati, in codice giallo, al Santa Croce di Moncalieri ed al Cto

Rocambolesco incidente, questa sera, lungo la tangenziale sud di Torino, in direzione Milano. E’ accaduto poco dopo le 19 nel territorio comunale di Nichelino. Quattro complessivamente le vetture coinvolte: una ha preso fuoco, un’altra si è ribaltata.

TANGENZIALE CHIUSA AL TRAFFICO IN DIREZIONE NORD

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada, i vigili del fuoco e gli ausiliari Ativa. La tangenziale è stata chiusa al traffico in direzione nord poco dopo l’ingresso di Stupinigi.

QUATTRO I FERITI: SOCCORSI IN CODICE GIALLO

Quattro feriti, di cui due sono stati trasportati al Santa Croce di Moncalieri e altri due al Cto, in codice giallo. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia.