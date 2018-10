Rocca di Arignano, al via i lavori: ospiterà scuola di cucina e locanda

Una coppia di torinesi riporterà agli antichi splendori la Rocca di Arignano. Al via i lavori di restauro dello storico edificio alle porte di Torino, la cui struttura originaria risale addirittura al X secolo.

Messo in vendita due anni fa, il castello è stato acquistato da Luca Veronelli ed Elsa Panini e dopo la ristrutturazione ospiterà al suo interno una scuola di cucina e una locanda dedicata alla riscoperta di antiche ricette e tradizioni. L’importo dei lavori di recupero, effettuati con l’assistenza della Sovrintendenza ai beni storici del Piemonte, è di 2,5 milioni di euro. Termine di consegna: un anno.

La Rocca di Arignano è famosa per la presunta presenza di un fantasma tra le sue mura, ma per il momento – come assicurato dai proprietari e dalle maestranze – non è stata avvertita alcuna traccia di entità esoteriche.