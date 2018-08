Rocciamelone, precipita escursionista: è in codice rosso al Cto di Torino

Gravi le condizioni della donna, recuperata da una squadra di soccorso e trasportata in un primo momento a Susa

Incidente in montagna

Sono gravi le condizioni di un’escursionista precipitata in mattinata sul Rocciamelone. La donna è stata portata in salvo da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ed è ricoverata in codice rosso all’ospedale Cto di Torino.

Le operazioni di recupero dell’escursionista dopo l’incidente sono durate complessivamente sei ore. La squadra di soccorso l’ha raggiunta a piedi e l’ha trasportata a valle, fino al rifugio Ca’ d’Asti.

Da qui la donna è stata caricata su un elicottero del 118, che l’ha portata all’ospedale di Susa per le prime cure. La necessità di ulteriori interventi ha però poi spinto a trasferire l’escursionista ferita al Cto.