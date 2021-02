Rocco Siffredi da Oscar. «Invecchio ma le donne continuano a cercarmi»

Rocco Antonio Tano è nato 57 anni fa e nel 2020 è stato insignito dell’Oscar (non alla carriera) come attore porno d’eccellenza. In arte, Tano si fa chiamare Siffredi, Rocco Siffredi. Una celebrità universalmente conosciuta, tant’è che l’enciclopedia web Wikipedia dedica a lui una pagina intera. Ma a differenza di altri vip, nella scheda riassuntiva dove vengono indicate generalità e caratteristiche, per Siffredi vi è l’onore di una voce aggiuntiva, quella della lunghezza del pene che per Wikipedia è di 24 centimetri. Le altre caratteristiche, invece, sono abbastanza comuni: Tano è alto 1,85 (ma è una misura generosa, dice chi lo ha incontrato), pesa 78 chili, gli occhi sono marroni e i capelli castani (tinti). Sempre chi lo ha incontrato, ma in modo più intimo, riferisce, invece, che sulle misure dell’organo maschile di Siffredi, Wikipedia sia stata un po’ avara. Ma veniamo a Tano, incontrato nel suo ufficio a Budapest, dove ha aperto quella che lui definisce l’Accademia del porno, edificata su un terreno di 100 ettari.

