Rodriguez e gli altri Toro, patto col Diavolo per cancellare la crisi

Fare patti col Diavolo. Ecco a cosa è disposto il Toro di Cairo per cancellare la nera stagione appena terminata. Dopo Diego Laxalt, un anno fa di questi tempi, ora il Toro ci riprova con un altro esterno sinistro che arriva dal Milan: si tratta di Ricardo Rodriguez, a un passo dallo sbarco in granata. Nella giornata di ieri il blitz del direttore sportivo Davide Vagnati, che a Casa Milan ha di fatto concluso l’acquisto del terzino mancino. Si chiuderà sulla base di circa tre milioni di euro, da limare gli ultimi dettagli con il giocatore che dovrebbe guadagnare circa 1,5 milioni all’anno per le prossime tre stagioni. Rodriguez ritroverà così Marco Giampaolo, i due infatti si erano incrociati in rossonero: il tecnico è stato esonerato a ottobre, l’esterno è stato ceduto in prestito in Olanda al Psv Eindhoven durante la sessione invernale di calciomercato. Dopo aver perso Mohamed Fares, la prima scelta dei granata e destinato a finire alla Lazio, il Toro ha deciso di virare sullo svizzero. Ma non era l’unico obiettivo di cui Vagnati ha parlato con la dirigenza del Milan.

