Rogo brucia il centro d’incontro. «Dopo 8 anni ridateci gli spazi»

Distrutto nell’aprile 2010 da un incendio, il centro d’incontro di via Vipacco non è mai più stato ricostruito. E se nell’adiacente zona di via Rieti, in mano ai privati, sono partiti i cantieri per l’edificazione di due palazzi di cinque e sei piani, nulla si è mai mosso nell’area di proprietà comunale dove un tempo sorgeva la struttura andata in fiamme otto anni fa. Una beffa per gli abitanti del quartiere, che ora si muovono attraverso una petizione popolare. Promossa dal comitato spontaneo Q13, formato dai residenti della zona, la sottoscrizione si rivolge alla sindaca Appendino e alla giunta affinché possa partire, una volta per tutte, la ricostruzione. Non più un centro d’incontro però, bensì una vera e propria casa del quartiere, aperta a tutti e dove i cittadini possano incontrarsi, organizzare momenti di divertimento e discussione, presentare libri o assistere a spettacoli.

Richieste simili a quelle fatte a suo tempo dalla circoscrizione Tre, che vorrebbe un posto idoneo anche e soprattutto per i giovani. «Molti quartieri a Torino hanno strutture di questo tipo – affermano i firmatari – e noi, che un tempo l’avevamo, vogliamo tornare ad averla». Va detto che la richiesta dell’utilizzo degli oneri comunali, 400mila euro, derivanti dalle opere di edilizia privata, è stata già bocciata da Palazzo Civico, che ha già messo a bilancio i soldi per altri scopi. Ma i firmatari insisteranno fino all’ultimo: «In otto anni non si è fatto nulla. Qui il degrado deve sparire». La petizione potrà essere sottoscritta domani in via Vipacco 12 e sabato in corso Brunelleschi angolo via Vandalino e presso i giardini Rostagno.