Rogo in borgata Malpasso: vecchia baracca e roulotte vanno in fiamme a pochi passi dal bosco

Momenti di paura, questo pomeriggio, in borgata Malpasso a San Giorio di Susa, per l’incendio di una vecchia baracca disabitata e di una roulotte parcheggiata a poco distanza, normalmente utilizzata nei mesi estivi per “ospitare” delle grigliate. Il rogo, sulle cui cause indagano i vigili del fuoco, divampato a una ventina di metri dall’ex statale 24, ha fatto scattare l’allarme.

VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Sul posto sono così giunti i pompieri del distaccamento permanente di Susa “spalleggiati” dai volontari di Borgone di Susa che hanno rapidamente avuto ragione delle fiamme. Dopo averlo domato, i vigili del fuoco si sono accertati che il rogo non si fosse propagato al bosco circostante.

STRADA PERCORRIBILE A META’

Sul posto con i pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri del locale distaccamento dell’Arma e il vicesindaco Luca Giai. Per tutta la durata dell’intervento ci sono stati problemi legati alla viabilità: la Statale, infatti, è stata resa percorribile a senso unico alternato.