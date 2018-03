Rogo nella ditta di materie plastiche a Pianezza. E a Collegno brucia il deposito dell’Amiat [LE FOTO]

Fiamme alte e una colonna di fumo visibile fino a Torino. Ancora ignote le cause che hanno scatenato i due incendi. Per fortuna non ci sono stati feriti

Un deposito di materie plastiche ha preso improvvisamente fuoco, la scorsa notte, a Pianezza. E’ accaduto nell’area della “Omnia Recuperi“, ditta specializzata nel trattamento e recupero di imballaggi plastici, in strada Signagatta. L’allarme è stato lanciato intorno alle 4,30 del mattino. Sul posto si sono precipitati i pompieri. Quindici le squadre di vigili del fuoco intervenute con un’autoscala e un’autobotte per contenere il rogo, mobilitate un po’ da tutti i distaccamenti della provincia torinese.

TEMPERATURE ALTE, SI LAVORA ANCORA

L’incendio è stato domato solo in tarda mattinata, dopo quasi otto ore di duro lavoro. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area, tuttavia, dureranno ancora a lungo. Le temperature molto alte dell’incendio hanno costretto i pompieri, una quarantina in tutto, a proteggersi dal calore termico con una barriera d’acqua nebulizzata.

SCONOSCIUTE LE CAUSE DEL ROGO

Ancora sconosciute, al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio, propagatosi rapidamente fino ad avvolgere gran parte del piazzale retrostante gli uffici della Omnia Recuperi. Su queste indagano i carabinieri del locale comando stazione ai quali i vigili del fuoco consegneranno una relazione tecnica. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo altissima visibile praticamente fino a Torino.

NESSUNO E’ RIMASTO FERITO

Per fortuna, al di là dei danni gravissimi arrecati alla ditta (il rogo ha divorato circa 5mila quadri di struttura che in quel momento era deserta), il fuoco non ha provocato alcun ferito né si segnalano intossicati. Ancora da stabilire se l’incendio possa aver provocato danni di naturale ambientale.

I RILIEVI DELL’ARPA: NESSUNA CRITICITA’

Dai primi rilievi eseguiti dai tecnici dell’Arpa non sarebbero comunque emerse “criticità”. “I monitoraggi effettuati nel centro abitato di Pianezza – fa sapere l’Arpa Piemonte – non evidenziano presenza di sostanze gassose provenienti dalla combustione”. Più tardi un nuovo comunicato dell’Arpa ha escluso ogni pericolo. “Tutte le analisi effettuate dai tecnici Arpa sul posto e nelle zone di ricaduta non hanno rilevato criticità” hanno sottolineato gli esperti.

UN ALTRO INCENDIO A COLLEGNO

Poco prima che a Pianezza si scatenasse l’inferno di fuoco, i pompieri erano stati costretti ad intervenire per un altro incendio scatenatosi in un deposito dell’Amiat a Collegno dove avevano preso fuoco alcuni rifiuti in attesa di essere smaltiti. Anche qui come in strada Signagatta non ci sono stati feriti e ancora si indaga per capire cosa possa aver provocato l’incendio che è poi stato spento dopo circa due ore. E soprattutto accertare anche se vi sia un collegamento tra i due episodi.