Rogo nella notte a Condove, 59enne muore nella sua abitazione

Tragedia in via Torino

Dramma nella notte a Condove, nel Torinese. Una donna di 59 anni, Ombretta Bussolino, è morta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionato dalle fiamme che hanno avvolto il suo appartamento, situato al civico 4 di via Torino.

Il tragico rogo è divampato qualche minuto dopo le 5 del mattino, ora in cui è stato lanciato l’allarme. Quando i sanitari sono giunti sul posto la donna, che viveva sola, era ancora viva anche se in condizioni disperate a causa delle forti ustioni.

I medici hanno provato a rianimarla, ma la 59enne è spirata poco dopo. Da chiarire le cause che hanno determinato l’incendio, su cui indagano i carabinieri con l’ausilio dei vigili del fuoco. Non si esclude che a innescare le fiamme siano state alcune candele in camere da letto.