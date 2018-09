Rogo nell’azienda agricola. Fumo visibile da chilometri

L’allarme è scattato attorno alle 10, quando decine di persone hanno iniziato a vedere fiamme e fumo levarsi dall’azienda agricola “Macario Ban”, in via Santa Cristina 51 al Villaretto, frazione di Borgaro. Ad andare a fuoco è stato il fienile dell’azienda, dove erano stipate quasi 400 rotoballe in fieno. Cosa abbia scatenato l’incendio è ancora un mistero sul quale dovranno fare luce le indagini dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Venaria. Quello che è certo è che le rotoballe sono andate tutte distrutte e i pompieri del comando provinciale di Torino, di Nole e di altri distaccamenti – supportati anche dalla Croce Rossa – hanno dovuto faticare non poco prima di avere la meglio sulle fiamme. Le fiamme e la colonna di fumo sono rimaste visibili a lungo anche dalla tangenziale, così come dalla zona di strada Lanzo a Torino. Anche l’elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo per meglio presidiare e monitorare l’area e per dare maggiore supporto agli stessi pompieri. Con loro sono anche arrivati i colleghi dell’Nbcr (Nucleo chimicobatteriologico) dato che la tettoia del fienile è in eternit e il rischio che le fibre d’amianto si propagassero nell’aria era elevato. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino al tardo pomeriggio di ieri: per spegnere le fiamme è stata utilizzata l’acqua di un vicino laghetto. Sul posto è anche intervenuto il vicesindaco di Borgaro, con delega all’Ambiente, Federica Burdisso, che si è voluta accertare di persona della situazione. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito o intossicato. I dipendenti dell’azienda agricola hanno lavorato per tutta la giornata prima di riuscire ad accatastare e a mettere in sicurezza le rotoballe distrutte dalle fiamme.