Rogo notturno alle popolari. Piromani bruciano 9 balconi

Le masserizie, tutte bruciate, sono state accatastate nel cortile e adesso toccherà agli operatori di Amiat portarle via. Un raid in piena regola quello avvenuto alle case popolari di via Sospello, nel quartiere Borgo Vittoria. Alcuni piromani, probabilmente ubriachi, di notte si sono divertiti a dare fuoco a nove balconi ai piani rialzati, bruciando anche le tende. «Ci siamo svegliati alle 4 di soprassalto perché si sentiva un forte odore di fumo e abbiamo visto il fuoco e le tende bruciare», raccontano gli inquilini. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Per fortuna, nessuno è rimasto coinvolto nell’incendio o intossicato dai fumi e tutti gli appartamenti interessati dal rogo sono attualmente agibili. In cortile è arrivata anche la polizia, con gli agenti che hanno preso possesso di un video girato da un condomino e ora dovranno indagare sui responsabili.

