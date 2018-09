Rogo in piena notte in un palazzo. Residenti in fuga, due intossicati

È stata una notte d’inferno quella tra lunedì e ieri a Pont Canavese. Per ore e ore, fino alle prime luci dell’alba, infatti, diverse squadre di vigili del fuoco hanno lottato contro le fiamme che hanno divorato e devastato una palazzina di due piani in pieno centro paese, intossicando anche due residenti.

Il rogo si è sviluppato nel cuore della notte in uno stabile di via Roma, a pochi passi da piazza Europa. Il fumo ha rapidamente invaso il vano delle scale, cogliendo nel sonno i residenti e mettendo a rischio la vita di una coppia che abita al primo piano della palazzina. I due per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme arrivassero al loro alloggio ma a causa del fumo sono rimasti lievemente intossicati e per precauzione un’autoambulanza li ha accompagnati per controlli al vicino ospedale di Cuorgnè, da dove sono poi stati dimessi nel pomeriggio di ieri. Gli altri residenti della palazzina, svegliati dalle urla, si sono accorti di quanto stava accadendo e sono riusciti ad evacuare l’edificio per tempo, senza riportare alcuna conseguenza.

Sul posto sono arrivate le squadre dei pompieri provenienti da diversi distaccamenti del Canavese che hanno lavorato per estinguere l’incendio fino alle prime luci dell’alba, quando è stato finalmente domato dopo aver però provocato ingenti danni. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ivrea, insieme agli esperti dei vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro per riuscire a individuare le cause del rogo. Al momento l’ipotesi principale è che a scatenare l’incendio sia stato un malfunzionamento del quadro elettrico posto al piano terra della palazzina, motivo per il quale il fumo sviluppandosi dal basso avrebbe invaso rapidamente il vano delle scale e gli appartamenti nei piani superiori. Ulteriori accertamenti, però, sono ancora in corso così come le analisi sulle conseguenze del rogo per la struttura.