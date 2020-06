Rogo Thyssen, Conte ai parenti delle vittime: “Consegnerò una lettera alla cancelliera Merkel”

“Il premier Conte ci ha consigliato di scrivere una lettera che porterà, poi alla cancelliera tedesca Angela Merkel quando la incontrerà nei prossimi giorni”. Lo hanno riferito i familiari delle vittime del rogo della Thyssen, che oggi, poco dopo mezzogiorno, a palazzo Chigi, hanno incontrato il presidente del Consiglio e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

IL CASO DEI DUE MANAGER TEDESCHI

L’incontro è stato organizzato dopo che, nei giorni scorsi, si è diffusa la notizia che i due manager tedeschi condannati in via definitiva in Italia per omicidio colposo, Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, andranno sì in carcere ma potranno godere del regime di semilibertà. Un decisione che ha scatenato l’ira dei parenti delle vittime.

C’ERA ANCHE LA APPENDINO

Ad accompagnare i familiari (mamme e sorelle) degli operai morti, c’era anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino. “A nome della città – ha detto il primo cittadino – ringrazio il presidente Conte e il ministro Bonafede per averci ascoltato e per la vicinanza”. “Quello che è accaduto – ha proseguito l’inquilina di palazzo civico -è stato uno schiaffo alle famiglie e alla città di Torino che attende giustizia”.

QUANDO CONTE INCONTRO’ LA MERKEL

“In due diversi momenti, nel 2019, al G20 di Berlino e a un altro incontro a Bruxelles, Conte ha visto la Merkel facendole presente le nostre istanze. La cancelliera ha espresso comprensione ma gli ha anche detto che non può intervenire nell’ordinamento giudiziario tedesco” hanno proseguito i familiari.

LA DELUSIONE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME

Siamo molto delusi, non ci resta che andare in Germania e cercare di incontrare sia la cancelliera tedesca che il giudice che ha concesso la semilibertà. Fino a quando avremo forza, continueremo a lottare”, ha affermato uno dei parenti delle vittime.

REVISIONE PROCESSO IMPOSSIBILE

Dal canto suo, il premier ha ribadito ai familiari quello che, a suo tempo, aveva già osservato il procuratore generale di Torino Francesco Enrico Saluzzo, vale adire che la revisione del processo è, di fatto, impossibile.

LE CONDANNE DEI MANAGER TEDESCHI

Il 22 febbraio 2019, dopo undici anni di processi, la Corte di Cassazione aveva confermato le condanne per i sei dirigenti Thyssen imputati a Torino. In particolare, 9 anni e 8 mesi all’amministratore delegato Espenhahn e 6 anni e 10 mesi al dirigente Gerald Priegnitz. Entrambi sconteranno pero’ una pena di 5 anni, il massimo previsto dalla giustizia tedesca per l’omicidio colposo.

BONAFEDE: FERITA APERTA PER TUTTO IL PAESE

Il guardasigilli Bonafede – che ha definito la vicenda “una ferita aperta per tutto il Paese” – ha espresso l’intenzione di convocare l’ambasciatore tedesco a Roma per conoscere il provvedimento e capire “quali sono i problemi del ritardo nella trasmissione della documentazione, se ci sono problemi”.

DI MAIO CONVOCHERA’ L’AMBASCIATORE TEDESCO

Ora “tramite Di Maio verrà convocato l’ambasciatore tedesco”. E “il governo si farà carico di parlare con la Germania per ottenere una composizione amichevole in merito al ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per il risarcimento ai familiari”, hanno aggiunto, ancora, i familiari delle vittime.