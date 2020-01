Rogo vicino all’ex fabbrica: distrutto un camper-alcova

Le fiamme lo hanno completamente distrutto, reso inutilizzabile. Tanto che basta transitare a piedi, o in auto, per vederne la carcassa regolarmente parcheggiata davanti alla vecchia fabbrica abbandonata Bertolamet. All’incrocio tra corso Orbassano e strada del Portone, lungo il vialone che porta verso Grugliasco, non sfuggirà ai più l’incendio che ha devastato il camper trasformato in alcova dalle prostitute che bazzicano la notte in zona Mirafiori. «Qui c’è un via vai tutte le sere, tutti i mesi» raccontano i pochi cittadini residenti in zona.

Pochi palazzi, alti alcuni piani, e tutto intorno il deserto o quasi. Dell’ex fabbrica è rimasto quasi niente. I lavori di riqualificazione sono partiti alcuni mesi fa e anche se vanno a rilento è già un piccolo risultato. Ma se di giorno la situazione è tranquilla, cambia la musica di sera quando lungo la pista ciclabile che porta al cimitero Parco si rischia di incontrare una o più prostitute, rigorosamente semi-nude e in attesa di qualche cliente di passaggio. «Portavano giovani e meno giovani in quel camper – raccontano nel quartiere – e forse qualcuno si è stufato e ha deciso di incendiarlo. Magari approfittando di una delle serate meno affollate, sotto Natale». Non è da escludere nemmeno che il rogo sia partito a causa di un regolamento di conti o di una guerra di strada, per il controllo del territorio. Tenendo conto che non è nemmeno la prima volta che i camper delle prostitute di strada del Portone vengono trovati carbonizzati. «Era già successo l’anno scorso» ricordano ancora nel quartiere. Da queste parti la speranza è che il mercato del sesso possa, prima o poi, sloggiare. Per ora, tuttavia, la musica non sembra voler cambiare. «Tra qualche giorno sarà di nuovo tutto come prima».