Roletto, in auto con passamontagna e arnesi da scasso: denunciati quattro ragazzi [FOTO e VIDEO]

Pronti a entrare in azione

I carabinieri del radiomobile di Pinerolo sono stati allertati da una segnalazione al 112 da parte di un privato cittadino, che aveva notato un’auto sospetta parcheggiata a bordo strada in via Michelangelo a Roletto.

La segnalazione si è rivelata tempestiva. Nell’autovettura, infatti, c’erano quattro ragazzi di 23, 19, 18 e 17 anni provenienti da diversi comuni del Torinese (oltre al capoluogo, da Orbassano e Volvera) che avevano al seguito passamontagna, guanti e arnesi da scasso.

Nel territorio di Roletto e dei comuni limitrofi non sono stati al momento riscontrati furti commessi o tentati. Per questo motivo, i quattro sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e il materiale in loro possesso sequestrato.