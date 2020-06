I rom non pagano Smat: debito da 264mila euro

Bollette non pagate per otto anni, un debito collettivo che tra il 2012 e il 2019 è arrivato a 264.967 euro, al netto dei centesimi e delle singole utenze. Oltre 33mila euro ogni dodici mesi. Tanti ne aspetta Smat dalle famiglie nomadi di strada della Berlia. Un campo autorizzato con un centinaio di residenti, alcuni dei quali morosi per decine di migliaia di euro e nei confronti dei quali cui il Comune non procederà con alcun provvedimento, poiché dal 2009 risulterebbe «immune da potenziali richieste di adempimento» da parte di Smat. Lo ha già dichiarato in punta di regolamento il sindaco Francesco Casciano nel corso del Consiglio in cui la Lega si è presentata con i conti alla mano, ottenuti con un accesso agli atti dal capogruppo Giovanni Parisi.

«Sono soldi che gravano sulle spalle dei cittadini che hanno sempre pagato le loro utenze» spiega Parisi, che ha consegnato l’esito della propria indagine anche all’assessore alla Sicurezza della Regione, Fabrizio Ricca, per il quale «bisogna procedere al superamento del campo e a riportare la legalità nella zona».

