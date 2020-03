Roma ci esclude dagli aiuti alle imprese: arrivano solo i 53 milioni della Regione

Il vertice era segnato in rosso sull’agenda, già da qualche giorno. Uno dei primi e dei più urgenti nel lunedì mattina del governatore. Quasi un “gabinetto di guerra” per Alberto Cirio, che ha radunato nel Palazzo della Regione quello che lui stesso ha ribattezzato «Sistema Piemonte»: industria, piccola e media impresa, artigianato, commercio di vicinato, cultura e sindacati. Tutti insieme per definire una strategia e chiedere il dovuto a Roma. Il Piemonte, infatti, nonostante l’emergenza sanitaria è rimasto fuori dalle “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese” disposte dal decreto firmato, venerdì notte, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Per questo, domani, il governatore Alberto Cirio porterà a Roma le proposte raccolte nel corso dell’incontro organizzato con le categorie produttive in Regione.

