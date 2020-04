Roma deserta per la quarantena: le immagini mozzafiato della Fontana di Trevi

Ecco il celebre monumento come non l'avete mai visto

Roma, come tutte le altre città, grandi e piccole, della Penisola, è in quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus. Un drone si alza in volo: volteggia sui tetti della Capitale regalando squarci delle strade deserte ed immagini mozzafiato della Fontana di Trevi: ecco il celebre monumento romano come non l’avete mai visto.