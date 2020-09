Roma-Juve, Pirlo: “Un punto guadagnato, siamo squadra in costruzione”

“Alla fine dei conti è un punto guadagnato per noi. La squadra ha fatto un passo indietro, ma siamo in costruzione”. Parole di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, nel post-partita a Sky dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma all’Olimpico nel posticipo della seconda giornata di Serie A.

“DEVE CRESCERE LA CONDIZIONE”

“Deve crescere la condizione – ha aggiunto Pirlo -. Abbiamo provato a giocare le nostre chances in avanti, tentando di utilizzare l’uno contro uno in qualche circostanza. Non ci è andata troppo bene, ma davanti avevamo una squadra solida”.

I SINGOLI

Il tecnico bianconero ha poi parlato anche delle condizioni dei singoli: “Arthur è entrato bene e deve migliorare. Morata? E’ arrivato due giorni fa e non aveva disputato nessuna partita ancora con noi. Bentancur rientra da un infortunio, Ronaldo invece continua a dare tanto sia a lui che ai compagni”.

CR7: “JUVE CON PIRLO PIU’ SERENA”

Anche Cristiano Ronaldo ha parlato a caldo dopo il match, intervistato ai microfoni di Sky. “Sapevamo sarebbe stata dura dopo lo svantaggio – ha detto Ronaldo -, ma abbiamo conquistato un punto importante. Siamo ad inizio campionato, la squadra ha un nuovo allenatore ed ha bisogno di adattarsi, ma si è alzato in generale il livello del campionato. La Juve con Pirlo? E’ presto per dirlo, ma vedo i giocatori più sereni e tranquilli, ed è importante”.