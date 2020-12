Romagna bella mia ciao

Faccio ammenda. Non per aver indicato nel mio pezzo di ieri i 5Stelle come immaturi e privi di senso politico (opinione che continuo a nutrire), ma aver attribuito loro, sviato da un post su Fb, la proposta di legge per il riconoscimento di “Romagna mia” quale espressione popolare dei valori fondanti della Repubblica. Queste parole mi ronzavano in testa dopo aver licenziato l’articolo. Mi suonavano troppo retoriche e bolse anche per dei pasticcioni come i pentastellati. Allora ho controllato, e ho visto che tutti i firmatari della proposta “Romagna mia” non sono grillini, ma leghisti. E la proposta non è un atto di stupidità politica, ma di astuzia. La chiave sta nella seconda parte della proposta, ieri omessa, in cui si chiede lo studio di “Romagna mia” in tutte le scuole. E’ volutamente copiata dalla Proposta di legge Fragomeli n. 2483 del 30/4/2020. Una proposta di tutte le sinistre che dice: “La canzone Bella Ciao deve essere inserita e studiata nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e riconosciuta come canto ufficiale dello Stato italiano. La Repubblica italiana la riconosce quale espressione popolare dei propri valori fondanti, della propria nascita e del proprio sviluppo, e deve essere eseguita dopo l’Inno Nazionale nelle cerimonie ufficiali del 25 aprile”. Una boiata pazzesca, oltre che divisiva. Per evidenziarla come tale e impedirne l’approvazione, i leghisti hanno escogitato la goliardata di clonare la stessa proposta per Romagna mia. Se il Parlamento dirà sì a Bella Ciao, dovrà dirlo anche a Romagna mia (coprendosi di ridicolo). Oppure dovrà spiegare perché una sì e l’altra no (scoprendo la propria faziosità). Bravi leghisti.

