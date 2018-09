Romano Canavese, due feriti per l’esplosione in una carpenteria

Due persone sono rimaste ferite alle gambe in seguito all’esplosione avvenuta oggi in una ditta di carpenteria di Romano Canavese, in corso Regina Margherita: si tratta del titolare della ditta e di un suo amico.

I due erano intenti alla riparazione di un trattore quando è saltato il volano e i detriti hanno provocato lesioni agli arti inferiori di entrambi. Le vittime dell’incidente sul lavoro sono state immediatamente soccorse dal personale del 118.

Sia il titolare dell’azienda che l’amico sono stati trasportati in elicottero al Cto di Torino e non sono considerati in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri di Strambino e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4 hanno dato inizio alle indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.