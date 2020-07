Romina Malaspina, la conduttrice argentina che fa impennare gli ascolti

Su Instagram può contare su milioni di followers, ma è in tv che è un’autentica star. Quando c’è lei, gli ascolti s’impennano. Soprattutto se si presenta alla conduzione, come è accaduto di recente, con un vestito trasparente che lasciava intravedere il suo voluminoso décolleté.

Romina Malaspina è un’apprezzatissima anchor woman argentina che non si fa troppi problemi quando si tratta di mostrarsi in abitini succinti o in pose che poco o nulla lasciano all’immaginazione.

Basta dare un’occhiata al suo profilo social per farsi un’idea del personaggio. Bella, spigliata, seducente, accattivante: non è certamente un caso che i suoi programmi riscuotano così tanto successo.