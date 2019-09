Rompe il tubo del gas: investito dalla fiammata. Uomo ustionato in centro a Torino

E' successo in un palazzo in via Andrea Doria, all'angolo con via Lagrange

Momenti di paura, questo pomeriggio, in un palazzo in via Andrea Doria, all’angolo con via Lagrange, in pieno centro, a Torino. Un uomo è rimasto ferito da una fiammata sprigionatasi improvvisamente da un tubo del gas a causa di una rottura. Il fuoco ha investito in pieno l’uomo, provocandogli lievi ferite al volto.

SOCCORSO E TRASPORTATO IN OSPEDALE

Soccorso, il malcapitato è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria dall’equipe del 118. Per fortuna le sue condizioni non sono state giudicate serie dai medici che lo hanno preso in cura. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. In via Doria sono giunti anche i carabinieri.

HA FORATO LA TUBATURA DEL GAS

Secondo una prima ricostruzione dei militari, l’uomo stava installando una presa elettrica quando ha bucato il tubo del metano ed è stato investito da una fiammata.