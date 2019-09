Rompe il vetro di un’auto per portar via un passeggino: preso

Ha infranto il lunotto di un’autovettura parcheggiata in via Piossasco, una Fiat Doblò, e ha tentato di portar via un passeggino gemellare di grosse dimensioni, insieme ad altri oggetti trovati nella vettura.

Il ladro, un cittadino italiano di 63 anni con precedenti di polizia a carico, è stato però colto sul fatto dagli agenti di polizia della squadra volante, che hanno provveduto al suo arresto in flagranza.

I poliziotti, infatti, transitando in via Cecchi all’incirca verso le 4.30 del mattino, hanno udito il rumore di un vetro infranto. Spostandosi in via Piossasco hanno colto il malvivente con le mani nel sacco, sottoponendolo a fermo.