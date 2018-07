Ronaldo alla Continassa: primo allenamento in bianconero per CR7

E’ iniziato alle 14.50 l’avventura in bianconero di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha varcato i cancelli dello Juventus training center alla Continassa, dove ad attenderlo c’erano numerosi tifosi, per sostenere il primo allenamento con la maglia bianconera. Su Twitter, il club dove ha postato un video con l’arrivo del 33enne portoghese che ora si allenerà con Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur, tutti reduci dalla spedizione in Russia per il mondiale.

IL 12 AGOSTO IL DEBUTTO IN PARTITA

A dirigere l’allenamento sarà Aldo Dolcetti, visto che il mister Massimiliano Allegri è in tournée negli Usa con il resto della squadra. Per vedere all’opera l’ex attaccante dei “Blancos” in una partita bisognerà attendere il 12 agosto, il giorno della tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa.

RONALDO NELLA SUA NUOVA CASA

Ronaldo è arrivato alla Continassa a bordo di una Jeep Grand Cherokee, e ha fatto il suo ingresso in quella che da oggi è la sua nuova casa sportiva canticchiando. Occhiali da sole scuri sul viso, t-shirt chiara e jeans neri, aveva uno zainetto scuro sulle spalle.