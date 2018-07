Ronaldo, brindisi con mamma Dolores pensando alla Juve

Il messaggio al figlio su Instagram in vista della sua nuova vita in bianconera: ""Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura"

“Ti auguro tutto il meglio nella tua nuova avventura“. E’ il messaggio che Maria Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, invia, attraverso il suo profilo instagram (dove vanta un milione e mezzo di followers!), al figlio che si appresta a vivere una nuova avventura alla Juventus dopo nove anni con la casacca del Real Madrid.

UN BRINDISI INSIEME

Le parole di mamma Dolores sono accompagnate dalla foto dei due, ritratti insieme, mentre brindano sorridenti. Il figlio ha il braccio sinistro appoggiato teneramente sulla spalla della madre.

Tudo de bom na tua nova etapa⚽️ Un post condiviso da Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) in data: Lug 12, 2018 at 10:25 PDT

CONTINUA LA VACANZA IN GRECIA

Nel frattempo, prima dell’inizio della sua nuova vita in bianconero, CR7 continua le sue vacanze in Costa Navarino in Grecia. Eccolo su Twitter di nuovo con la mamma, con la compagna Georgina e alcuni amici a tavola e, ancora una volta, con i calici alzati.