Ronaldo, il caso non si sgonfia: “Non sto bene: sto molto bene”

Maurizio Sarri aveva fatto riferimento a “piccoli acciacchi” per giustificare le ultime sostituzioni, Cristiano Ronaldo però dal Portogallo fa sapere di essere in ottime condizioni: “Sto bene, molto bene”. E stasera è annunciato tra i protagonisti del match contro la Lituania.

Non si sgonfia, dunque, il caso legato ai presunti malumori del fenomeno portoghese della Juventus dopo. Cr7 non aveva preso bene l’avvicendamento nel finale della gara di Champions League contro il Lokomotiv Mosca e soprattutto la sostituzione con Dybala in avvio di ripresa di Juve-Milan.

In quell’occasione Ronaldo aveva addirittura lasciato lo Stadium in anticipo, prima ancora della conclusione della sfida coi rossoneri. Oggi, però, ci ha tenuto a far sapere attraverso i media lusitani: “Sto bene, molto bene. Il capitano del Portogallo sta bene. Il bilancio è sempre positivo”.