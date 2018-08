Ronaldo cena fuori Torino: menù stellato a “La Credenza” per CR7

Cena…stellata per CR7, ieri, al ristorante “La Credenza” di San Maurizio Canavese. “Orgogliosi di essere tra i primi ad averti ospitato in questa tua nuova avventura italiana. Bem vindo Cristiano Ronaldo!” hanno postato i titolari del rinomato restaurant. Tutto si è svolto nel massimo della privacy, nonostante il locale fosse al completo. “La Credenza” è riuscita, infatti, a riservare una saletta per l’attaccante bianconero, che su consiglio del cuoco della Juventus (e del “rientrante” Leonardo Bonucci) ha scelto il rinomato restaurant del Canavese per assaggiare la cucina piemontese. “Hanno chiamato nel pomeriggio e ci siamo organizzati”, ha raccontato Giovanni Grasso, chef manager del ristorante stellato di San Maurizio Canavese.

IL MENU’ DEL CAMPIONE

Ronaldo, per la sua cena, ha scelto: la Cesar Salad, con insalata romana, pollo, acciughe, parmigiano e salsa alla lattuga. Ancora: gnocchi alla parigina, a base di melanzane, menta, conserva di pomodoro e ricotta affumicata. Il tutto bagnato da un goccio di Barbaresco. Il piatto che ha apprezzato di più è stata la ricciola di fondale, preparata con pomodori, olive e basilico. Curiosità: CR7 ha finito anche le linguine scelte dalla sua compagna Georgina.