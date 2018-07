Ronaldo-Day, niente festa: annullata la serata all’Allianz

Niente festa per Cristiano Ronaldo, lunedì l’asso portoghese sosterrà le visite mediche, terrà una conferenza stampa allo Stadium, ma in serata non sarà protagonista dell’atteso show-evento a lui interamente dedicato nel tempio del tifo bianconero.

Lo ha deciso proprio la Juventus. I vertici della Vecchia Signora hanno comunicato alle varie componenti organizzative che l’Allianz lunedì sera resterà chiuso e che sarà seguito il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juventus. Troppe difficoltà pratiche nell’allestire in pochi giorni un evento così importante.