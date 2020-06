Ronaldo-Dybala, la Juve torna a vincere: Bologna ko 2-0

I bianconeri ritrovano il sorriso dopo la sconfitta in Coppa. A segno CR7 su rigore e l'argentino, nel finale espulso Danilo

Dopo la sconfitta ai rigori in finale di Coppa Italia contro il Napoli, la Juventus festeggia al meglio il ritorno del campionato di Serie A con una vittoria per 2-0 contro il Bologna.

DECIDONO RONALDO E DYBALA

A decidere la sfida Ronaldo e Dybala. Il portoghese ha trasformato al 24′ un calcio di rigore conquistato da De Ligt, mentre la “Joya” ha siglato il raddoppio qualche minuto più tardi, al 36′. Nel finale, però, i bianconeri sono rimasti in 10 uomini per un’espulsione per doppia ammonizione di Danilo.

JUVE A +4 SULLA LAZIO

I tre punti portano la Juve a +4 sulla Lazio e a +9 sull’Inter, entrambe però con un match in meno rispetto agli uomini di Sarri. Il prossimo match dei bianconeri è previsto per venerdì 26, all’Allianz Stadium, contro il Lecce: fischio d’inizio alle ore 21.45.

IL TABELLINO: BOLOGNA-JUVENTUS 0-2

Marcatori: 24′ rig. Ronaldo (J), 36′ Dybala (J).

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg (57′ Palacio), Medel (81′ Poli), Soriano (75′ Nico Domínguez); Orsolini (81′ Juwara), Barrow, Sansone (81′ Cangiano). A disp.: Mbaye, Baldursson, Corbo, Sarr, Da Costa, Krejci, Bonini. All.: Mihajlovic.

JUVENTUS: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio (66′ Danilo); Bentancur, Pjanic (70′ Ramsey), Rabiot (70′ Matuidi); Bernardeschi, Dybala (79′ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. A disp.: Buffon, Zanimacchia, Muratore, Marco Olivieri, Pinsoglio, Rugani, Vrioni. All.: Sarri.

Arbitro: Rocchi.

Ammoniti: Soriano (B), De Sciglio (J), Bentancur (J). Espulsi: Danilo (J) per doppia ammonizione.