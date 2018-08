Ronaldo e la famiglia bianconera: boom di like su Instagram

CR7 in posa con la compagna e i figli nella dimora torinese: 2 milioni di "mi piace" in mezz'ora

Un meritato relax per Cristiano Ronaldo: dopo la vittoria all’ultimo respiro contro il Chievo e la domenica di lavoro, il pallone d’oro si rilassa nella sua villa sulla collina torinese. A testimoniarlo la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram: famiglia al completo, tutti rigorosamente con la maglia della Juve: lui, la compagna Georgina e i suoi quattro figli, Cristiano jr in piedi in mezzo alla coppia, e i piccoli Alana Martina e i gemelli Eva Maria e Mateo in braccio, sulla terrazza della sua dimora.

DUE MILIONI DI “MI PIACE” IN SOLO MEZZ’ORA

E, come per ogni foto di CR7, i “mi piace” fioccano. Sono numeri da capogiro, oltre 2 milioni di like in nemmeno mezz’ora dalla pubblicazione e la gioia dei tifosi juventini, sempre più innamorati di Cristiano, che utilizza anche il celebre hashtag #finoallafine, motto dei tifosi e del club torinese.