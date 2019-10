SERIE A. Ronaldo e Pjanic stendono il Bologna, quinta vittoria di fila per la Juve

Inutile il pari di Danilo. I bianconeri consolidano il primato in classifica ottenuto, prima della sosta, ai danni dell'Inter. Mihajlovic in panchina: lo Stadium applaude

Più difficile del previsto. Aveva avuto ragione Sarri, alla vigilia, a non sottovalutare l’ostacolo Bologna. Morale della favola: all’Allianz Stadium, la Juventus supera i felsinei per 2-1, infilando la quinta vittoria consecutiva in serie A (la sesta contando anche la Champions League), ma non è stata proprio una passeggiata.

IL BOLOGNA SE LA GIOCA A VISO APERTO

Insomma, battendo il Bologna, i campioni d’Italia consolidano la vetta della classifica ottenuta prima della sosta ai danni dell’Inter, issandosi a quota 22, quattro punti (e una partita) in più rispetto ai nerazzurri (attesa nell’anticipo di domani alle 12.30, contro il Sassuolo). Però contro l’undici di Mihajlovic, ben disposto in campo e deciso a giocarsela a viso aperto con i primi della classe, i bianconeri hanno sofferto e non poco.

RONALDO FESTEGGIATO PER I 700 GOL IN CARRIERA

La gara, in ogni caso, è stata sbloccata da Ronaldo celebrato, questa sera, per i 700 gol in carriera (gli ultimi due messi a segno con la maglia del Portogallo): prima del fischio d’inizio, l’attaccante è stato celebrato con una maglia speciale consegnatagli dal presidente bianconero Andrea Agnelli.

CR7 GOL, JUVE IN VANTAGGIO

E’ stato CR7, infatti, implacabile, ad insaccare in rete un involontario assist di Krejci battendo uno Skorupski non apparso proprio impeccabile nella circostanza.

DANILO SIGLA IL PARI

Incassato il gol, il Bologna ha reagito e, sette minuti più tardi, ha raggiunto il pareggio con Danilo che di destro, in controbalzo, sruttando una torre a centro area di Mbaye, ha bucato a fil di palo Buffon.

LA SBLOCCA PJANIC

Squadre negli spogliatoi sull’1-1. Poi, nella ripresa, Juve di nuovo in vantaggio al 9′ con Pjanic che, con un rasoterra di piatto destro, insacca una respinta di Bani su conclusione di Ronaldo. E’ il gol che sblocca definitivamente il risultato a favore degli uomini di Sarri.

TOCCO DI DE LIGT IN AREA

Da segnalare, nel recupero dubbi per un tocco di gomito di De Ligt in area, giudicato involontario dal Var e recriminazioni rossoblù per una traversa di Santander.

APPLAUSI PER MIHAJLOVIC

Prima del fischio d’inizio del match, dagli spalti dello Stadium sono piovuti grandi applausi per il tecnico rossoblù Mihajlovic, di nuovo in panchina 11 giorni dopo aver completato il secondo ciclo di chemioterapia per curarsi dalla leucemia.

Il tabellino:

JUVENTUS-BOLOGNA 2-1

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira (17′ st Bentancur), Pjanic, Rabiot (28′ st Matuidiv); Bernardeschi; Higuain (37′ st Dybala), Ronaldo. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Emre Can, Rugani, Demiral. All. Sarri.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupsky; Mbaye, Danilo, Bani, Krejici; Poli (37′ st Dzemaili), Svanberg (35′ st Skov Olsen), Orsolini; Soriano, Sansone (35′ Santander), Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Denswil, Paz, Corbo, Schouten. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 19′ pt Ronaldo, 26′ pt Danilo, 9′ st Pjanic.

NOTE: Serata piovosa ma terreno in buone condizioni di gioco. Ammoniti: Sansone, Sarri, Rabiot, Bentancur, Danilo. Angoli: 8-6 per la Juve. Spettatori: poco più di 40mila. Recupero: 0′ pt e 3′ st.