Ronaldo espulso dopo 29’ ma la Juventus reagisce. Pjanic piega il Valencia 2-0

“Non ho fatto niente”, testi e musica di Cr7, che al festival del “Mestalla” subisce il suo primo cartellino rosso in Champions. Valencia contro Juventus passerà alla storia per le lacrime di Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione. Ma in inferiorità per un’ora la Vecchia Signora, che prima si era divorata l’incredibile, vince di rigore e battezza la prima di Champions League con tre punti fondamentali. Due volte dal dischetto e due volte Miralem Pjanic, che non sbaglia.

