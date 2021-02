Ronaldo e Georgina in ansia per il gatto Pepe: “In convalescenza in Spagna”

Il micetto, di razza Sphynx, era stato investito a Torino: ora è a Madrid per le cure

Ronaldo e Georgina in apprensione per Pepe, il pregiato gattino di razza Sphynx dal valore di 2.500 euro. Secondo quanto riferito dalla compagna dell’asso della Juventus in un’intervista alla rivista spagnola InStyle, infatti, il micetto è stato investito da un’auto a Torino.

“Stava quasi morendo e dopo un mese e mezzo in terapia intensiva dal veterinario, abbiamo deciso di mandarlo a casa di mia sorella Ivana in Spagna perché si prendesse cura di lui. Adesso Pepe si sta riprendendo”, ha raccontato Georgina commossa.

Pepe è stato investito in strada dopo essere scappato dalla villa di Cr7: “Mi ha fatto prendere un enorme spavento”, ha confidato la modella. “Ho preso io la decisione di mandare Pepe in Spagna: i figli di Cristiano non si rendevano conto che era malato e volevano giocarci”.