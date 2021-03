Ronaldo gioca in casa anche col Portogallo: la sfida con l’Azerbaigian all’Allianz Stadium

Lo ha ufficializzato la federcalcio lusitana: match in programma mercoledì 24 marzo per le qualificazioni mondiali

Non si muoverà da Torino, giocherà nel ‘suo’ stadio anche con la maglia della nazionale portoghese. Cristiano Ronaldo sarà protagonista all’Allianz Stadium del match tra Portogallo e Azerbaigian, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2022.

Il match, originariamente in programma il prossimo 24 marzo allo stadio Alvalade di Lisbona, è stato infatti ricollocato nell’impianto torinese di proprietà della Juventus. A comunicarlo è stata la stessa federcalcio lusitana, in ragione delle restrizioni sui voli da e per il Portogallo provocati dalla pandemia in corso.

Ronaldo rimarrà dunque in città almeno per la prima fase delle qualificazioni. La finestra di marzo prevede poi gli impegni in trasferta contro Serbia e Lussemburgo, che si svolgeranno regolarmente a Belgrado e nel Granducato.