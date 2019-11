Ronaldo, gioia social per la vittoria del Portogallo. Le sorelle avvertono Sarri: “Sta bene e adesso?”

CR7 si gode il successo con la sua nazionale per 6-0 sulla Lituania ma da Katia ed Elma non mancano le frecciate al mondo Juve

“Buona vittoria di squadra, siamo a un passo dalla qualificazione“. E’ il post pubblicato su Instagram, con il quale Cristiano Ronaldo, autore di tre dei sei gol (in totale sono 98 quelli segnati con la maglia della Nazionale) con i quali il Portogallo ha liquidato la Lituania, ha festeggiato la vittoria.

Visualizza questo post su Instagram Boa vitória equipa!💪🇵🇹 Estamos a um passo do apuramento! #todosporportugal Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 14 Nov 2019 alle ore 2:32 PST

PROBLEMI AL GINOCCHIO SUPERATI

Una gara maiuscola, quella disputata da CR7, che sembra aver messo alle spalle i problemi al ginocchio evidenziati dal tecnico bianconero Sarri dopo la doppia sostituzione contro Lokomotiv Mosca (in Champions) e Milan (in campionato).

DOMENICA DI NUOVO IN CAMPO

Alla gioia social dell’attaccante della Juve, atteso nuovamente in campo, domenica prossima (alle 15), contro il Lussemburgo, nella gara che potrebbe regalare ai portoghesi la qualificazione agli Europei 2020, si è aggiunta quella delle sorelle. Le quali non hanno perso tempo e, sempre via Instagram, hanno esultato per la prestazione di Cristiano con la maglia del Portogallo.

LE SORELLE: NON SI SCHERZA CON LUI

Katia ed Elma Ronaldo, nei loro commenti, non hanno risparmiato qualche frecciatina a distanza al mondo Juve. La sorella Katia, in particolare, su ha postato una foto del fratello accompagnata dalla frase: “Non si scherza con lui. Orgoglio di sorella“.

STA BENE, E ADESSO?

A fargli eco Elma, che a sua volta, ha scritto su Instagram, riferendosi al fratello: “Dio non fallisce. Sta bene, e adesso?“. Quasi una sorta di avvertimento che sembra proprio indirizzato a Maurizio Sarri.