Ronaldo, il gol non basta. Deve essere più leader. L’esempio di Ibrahimovic

Meglio che arrivi subito l’Atalanta, complessivamente la squadra più in palla dalla ripresa in qua. Meglio che sabato Sarri ritrovi De Ligt e Dybala, ché i ricambi hanno offerto prestazioni modeste. Ma meglio sarebbe pure che Cristiano Ronaldo si prendesse la squadra sulle spalle come leader e non come Pallone d’Oro da 30 gol in stagione. I numeri dicono una cosa, il campo un’altra . E lo dice pure Ibra che invece leader lo è da sempre, per vocazione. Lui ha guidato la rimonta, lui ha dato l’esempio, lui ha dato una scossa al Milan smarrito e paura di inizio ripresa.

Radio mercato dice che a fine stagione Ibrahimovic saluterà tutti e CR7 rimarrà a Torino, fino ad apertura e chiusura mercato dobbiamo pensare che sarà così. Intanto però il primo se ne frega e gioca, da trascinatore vero. A Ronaldo possiamo pure dare l’attenuante della mancanza di una spalla vera come Dybala e la riprova ce l’avremo tra due giorni.

