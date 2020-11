Ronaldo in versione rockstar: ecco il video delle storie Instagram che sta facendo ballare il web

CR7 sul palco, con la chitarra in mano, si esibisce sulle note di "I Love Rock 'n Roll" di Joan Jett

La Juve si gode Cristiano Ronaldo nell’inedita versione…rockstar. Sul palcoscenico, con la chitarra in mano, gillet nero addosso, cappellino con la visiera e luci psichedeliche, l’attaccante della Juve si cimenta in un breve video, postato nelle storie Instagram in cui si esibisce sulle note di “I Love Rock ‘n Roll” di Joan Jett.

MIGLIAIA DI VISUALIZZAZIONI PER CR7

Insomma: un CR7 a dir poco particolare quello che sta facendo letteralmente impazzire, per non dire “ballare”, il web. Il breve video, postato sul profilo social dal campione portoghese, ha totalizzato migliaia di visualizzazioni.