Ronaldo incontra la tifosa messa ko da una pallonata: maglietta con dedica per farsi perdonare

Galeotta fu la…pallonata. Vuoi mettere se a tirartela in faccia è Cristiano Ronaldo? D’accordo, non sarà la cena che lei aveva chiesto per farsi perdonare di averle rotto, sia pur accidentalmente, il setto nasale, ma anche la maglia numero 7 della Juve, debitamente autografata e con dedica (“Per Elena un abbraccio“) da CR7 e consegnata direttamente dal bomber portoghese può andare bene come…risarcimento. Ne è convinta Elena Di Martino, tifosissima della Juventus, “centrata” per errore da un tiro scagliato dal bomber portoghese durante il riscaldamento prima del match Juventus-Chievo, disputato lunedì scorso, all’Allianz Stadium. La giovane, in quel frangente, era stata medicata allo stadio.

L’INCONTRO CON RONALDO A CASA JUVE

Ebbene, la supertifosa di Mondovì (Cuneo) è stata ricevuta oggi nella sede della Juve e qui Cristiano l’ha salutata, le ha consegnato la sua casacca con tanto di dedica autografata ed ha posato con lei per qualche scatto. “Che emozione”, ha commentato la supporter che ha subito postato subito le foto – una mentre mostra con orgoglio la maglia, l’altra in posa a fianco di Ronaldo – su Facebook. “Il mio regalo per la pallonata. Un campione dentro e fuori dal campo” ha postato Elena. La scorsa settimana le sue foto con il naso coperto da un grosso cerotto bianco, avevano fatto il giro del web.