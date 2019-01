Ronaldo-Mayorga, parla il legale di CR7: “Rapporto fu consensuale”

Le parole dell'avvocato dell'attaccante bianconero: "Non sorprende che il Dna possa essere presente sugli abiti della donna"

Il rapporto tra Cristiano Ronaldo e l’ex modella statunitense Kathryn Mayorga è stato “consensuale” ed è quindi normale che sugli abiti della donna possano trovarsi tracce di DNA.

Lo afferma in una nota Peter S. Christiansen, legale del calciatore portoghese. “Ronaldo ha sempre sostenuto, come fa oggi, che quanto accaduto a Las Vegas nel 2009 è stato di natura consensuale – afferma il difensore – non sorprende quindi che il DNA possa essere presente, né che la polizia faccia questa richiesta standard nelle loro indagini”.