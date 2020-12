Ronaldo contro Messi. Riecco la sfida stellare a 947 giorni dall’ultima

Strano ma vero: nessuna delle 130 reti messe a segno da Cristiano Ronaldo in Champions League è finita in fondo alla rete del Barcellona. Un vero tabù che il portoghese – assente all’andata all’Allianz Stadium per colpa del Covid 19 – vuole sfatare nella partita di questa sera (ore 21) al Camp Nou di Barcellona. Dall’altra parte troverà il rivale di sempre, quel Leo Messi che negli ultimi quindici anni gli ha conteso lo scettro di migliore calciatore al mondo sfidandolo non solo in campo ma anche per il prestigioso Pallone d’Oro. I due non si affrontano nella massima competizione europea da nove anni mentre l’ultima sfida spagnola risale a 947 giorni fa, al Clasico del 6 maggio 2018, finito 2-2 con gol di Messi e CR7. Quello di questa sera sarà il 36esimo incrocio tra l’argentino e il portoghese.

